На Київщині внаслідок обстрілу сталося займання на промисловому об’єкті

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Керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що впродовж чотирьох годин повітряної тривоги ворог атакував регіон ударними безпілотниками та крилатими ракетами.

В області працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок обстрілу на одному з промислових об’єктів сталася пожежа.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Оперативні служби станом на 8 ранку працювали над ліквідацією займання.

“На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг”, – йдеться у повідомленні. // LB.ua

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