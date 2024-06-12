На Київщині внаслідок російської атаки травмовано чоловіка та пошкоджено цивільні об’єкти

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 12 червня збройні сили рф атакували Київщину ракетами та безпілотними літальними апаратами.

В одному з районів області пошкоджено приватне домоволодіння, гараж, складське приміщення і приватне підприємство.

Чоловік отримав тілесні ушкодження. Медична допомога йому надана на місці.

Через атаку виникли пожежі, які локалізовують співробітники ДСНС.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Прокурори, слідчі та експертні служби фіксують наслідки чергової атаки країни-агресора.

Київська обласна прокуратура