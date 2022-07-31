На Київщині знайшли ще одне тіло мирного жителя, закатованого російськими окупантами

Окупанти жорстоко закатували мирного жителя в Новому Заліссі. Тіло ми виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Про це повідомляє керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Telegram.

Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили.

Це вже друге захоронення, яке ми тут знаходимо. Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька. Чергове страшне свідчення воєнних злочинів агресорів.

