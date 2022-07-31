На Київщині зниклими безвісти залишаються близько 300 людей – поліція

На Київщині зниклими безвісти все ще залишаються близько 300 людей, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Ми продовжуємо пошуки. Станом на сьогодні ми ще не знайшли близько 300 людей, які зникли під час бойових дій на Київщині. Ще 216 тіл залишаються неопізнаними, але вже проведена процедура відбору ДНК», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, правоохоронці також встановили, що під час бойових дій на Київщині дуже багато людей примусово відвозили на територію Білорусі.

«Дуже багато людей зараз утримується на території Білорусі і РФ. У нас є свідки, допити. Ми сподіваємося, що за можливості ці люди вийдуть на зв’язок і повідомляють про себе», – додав він.

Очільник поліції Київщини додав, що станом на 31 липня на Київщині знайдено 1348 тіл місцевих жителів, загиблих від дій російської армії.

Сьогодні стало відомо, що у лісосмузі поблизу села Нове Залісся в Бучанському районі на Київщині виявили тіло закатованого російськими військами чоловіка. За даними Андрія Нєбитова, тіло виявили поряд із колишніми позиціями російських військ. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили, додав Нєбитов.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині, зазначає Радіо Свобода.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.