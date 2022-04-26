На Луганщині окупанти змушують жінок шпигувати, погрожуючи розправою з дітьми

У Рубіжному на Луганщині російські окупанти, погрожуючи розстріляти дітей, змушують жінок розвідувати місцеперебування українських військових.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.

«Можу вам навести жахливу ситуацію, яка зараз відбувається в Рубіжному. Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка. Брати якісь там гуманітарні набори чи продукти і потім повертатись назад і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей», — сказав Гайдай.