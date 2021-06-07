На Луганщині під час спроби вчинення теракту затримано громадянина України, завербованого ФСБ РФ

У ході спецоперації 5 червня 2021 року за процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури попереджено вчинення терористичного акту та затримано агента ФСБ Російської Федерації.

Слідством встановлено, що громадянин України проходив військову службу у лавах так званої «народної міліції ЛНР» та з 2020 року був завербований співробітниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-підривної діяльності на території України.

З метою виконання завдання він через посібників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту м. Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його поплічників у лютому 2021 році було затримано.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, чоловік прибув з території РФ до міста Сєвєродонецька, де планував здійснити терористичний акт шляхом закладення саморобного вибухового пристрою, заздалегідь підготовленого кураторами ФСБ РФ, до автомобіля керівника інституту.

Після закладення та спроби приведення в дію вибухівки чоловіка затримано в порядку ст. 208 КК України слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом контррозвідки СБУ.

Наразі терористу повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури