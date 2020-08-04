На Луганщині поліцейські викрили колишнього працівника виправної колонії так званої «ЛНР»

Сьогодні, 4 серпня, під час несення служби на одному з блокпостів регіону при перевірці документів у пасажирів рейсового автобуса поліцейські виявили 36-річного мешканця м. Сорокине (колишнє м. Краснодон), який за базами даних значиться як особа, причетна до діяльності незаконних збройних формувань.

Як розповів поліцейським чоловік, він у 2014 році влаштувався працювати до виправної колонії м. Суходільськ «МВС ЛНР», де займався технічним забезпеченням.

За свою роботу отримував зарплатню у розмірі 10 000 російських рублів. У 2015 році через маленьку зарплатню звільнився.

Наразі чоловіка передано до Служби безпеки України для проведення подальшої перевірки та прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Відділ комунікації поліції Луганської області