На Луганщині рашисти обстріляли евакуаційне авто. Загинув французький журналіст

Евакуацію офіційно зупинено.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:

«Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.

Ми офіційно зупиняємо евакуацію».