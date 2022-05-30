На Луганщині рашисти обстріляли евакуаційне авто. Загинув французький журналіст
Евакуацію офіційно зупинено.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай:
«Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска.
Ми офіційно зупиняємо евакуацію».
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