На Луганщині затримали колишнього бойовика, який втік з ОРДЛО за українською пенсією

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Зловмисник намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію регіону для оформлення пенсії.

Встановлено, що він входив до складу угруповання, яке брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районах Луганська і траси Бахмутка.

За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у травні 2015 року приєднався до лав бойовиків. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд.

Згодом зловмисник залишив угруповання через конфлікт з ватажками, які обклали «даниною» своїх підлеглих. Потім він переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Крім того, перевіряється інформація щодо причетності колишнього бойовика до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Заходи з викриття і затримання зловмисника проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області.

СБУ