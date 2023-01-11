На Львівщині до 15 років ув’язнення засуджено командира снайперського взводу так званої «народної міліції «ЛНР»

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно засуджено громадянина України за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Прокурори в суді довели, що житель Лисичанська з 2014 року брав участь у незаконному збройному формуванні так званої «ЛНР». Чоловік проходив військову службу на посаді командира снайперського взводу армійського корпусу народної міліції.

Під час служби засуджений проводив підготовку снайперів та забезпечував функціонування спостережних постів для розвідки ворога, курував виходами диверсійно-розвідувальних груп на підконтрольну Україні територію.

Оскільки особа знаходиться в розшуку, то початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення вироку до виконання.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури