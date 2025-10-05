На Львівщині вдвічі зросла кількість загиблих внаслідок удару рашистів

У Львівській області кількість жертв внаслідок комбінованої атаки РФ зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, внаслідок нічної атаки росіян 4 людини загинуло і ще 4 отримали травми.

“Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки”, – пишуть рятувальники.

В ОВА уточнили, у Лапаївці, що біля Львова, ворог поцілив по житловій забудові. За попередньою інформацією, внаслідок удару один будинок зруйнований, ще вісім – пошкоджені.

Загалом у області травми отримали шестеро людей.

На місцях продовжують працювати всі профільні служби, які ліквідовують наслідки удару та надають допомогу людям.

Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив, що двоє загиблих – з Лапаївки, що поруч з містом

“Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. Ще двоє поранені, зараз у нашій лікарні. 46-річний чоловік отримав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову. Стан – важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови. Стан – середньої тяжкості”, – написав він.