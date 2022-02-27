На Миколаївщині члени російської диверсійно-розвідувальної групи здались місцевим жителям

Четверо військових, попередньо 33-го полку з Волгоградської області, віком від 18-ти до 29-ти років, після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здались місцевим жителям.

Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а, коли побачили що відбувається, вирішили здатись.

У диверсантів вилучили документи, зараз вказаних осіб ретельно перевіряють, з’ясовуються усі обставини.

Загалом, ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців.

Відділ комуінкації поліції Миколаївської області