На Миколаївщині члени російської диверсійно-розвідувальної групи здались місцевим жителям
Четверо військових, попередньо 33-го полку з Волгоградської області, віком від 18-ти до 29-ти років, після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною склали зброю та здались місцевим жителям.
Кажуть, думали, що приїхали на навчання, а, коли побачили що відбувається, вирішили здатись.
У диверсантів вилучили документи, зараз вказаних осіб ретельно перевіряють, з’ясовуються усі обставини.
Загалом, ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців.
Відділ комуінкації поліції Миколаївської областіTweet