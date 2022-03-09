На Миколаївщині затримано групу російських окупантів: їм повідомили про підозру (фото)

У місті Снігурівка Миколаївської області 8 березня поліцейські та представники Тероборони затримали 9 російських військових. Їм повідомили про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України.

Інформацією поділилася 9 березня Національна поліція на офіційній Facebook-сторінці.

На окупантів чекає кримінальна відповідальність за кількома статтями, зокрема за дії, що призвели до загибелі людей і за незаконний перетин державного кордону із застосуванням зброї. // OBOZREVATEL