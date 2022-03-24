На міськраді окупованого Херсона вивісили великий український прапор

Російська армія окупувала місто у перший день війни.

На будівлі міської ради Херсона, який окупували російські війська, сьогодні вивісили великий синьо-жовтий прапор.

Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв.

«У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – вигорів і обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий. Доброго дня, моє Місто-герой!», – написав Колихаєв у фейсбуці вранці четверга, 24 березня.