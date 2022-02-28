На Москву «своїм ходом»: на Сумщині окупанти кинули техніку та пішли в Рассєю пішки (відео)

Група російських військових повернулася в РФ «своїм ходом».

У селі Підлипне Сумської області «непереможні» російські військові кинули свою техніку і вирушили в Росію пішки.

Очевидці опублікували відео з місця подій.

На ролику видно, як дев’ять окупантів з речами кинули важку техніку та пішки повертаються в Росію.

Місцеві запитали, чи не замінували окупанти територію навколо своєї техніки. Ті запевнили, що ні.

Жителі села підтримали рішення військових РФ та побажали їм повернутися додому живими.

УНІАН