На Москву «своїм ходом»: на Сумщині окупанти кинули техніку та пішли в Рассєю пішки (відео)
Група російських військових повернулася в РФ «своїм ходом».
У селі Підлипне Сумської області «непереможні» російські військові кинули свою техніку і вирушили в Росію пішки.
Очевидці опублікували відео з місця подій.
На ролику видно, як дев’ять окупантів з речами кинули важку техніку та пішки повертаються в Росію.
Місцеві запитали, чи не замінували окупанти територію навколо своєї техніки. Ті запевнили, що ні.
Жителі села підтримали рішення військових РФ та побажали їм повернутися додому живими.