На Миколаївщині викрито корегувальника, який збирав і передавав інформацію про позиції ЗСУ і HIMARS

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Миколаївського району у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (ч.3 ст.114-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за завданням представника спецслужби РФ збирав і передавав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, озброєння і боєприпасів на території Миколаєва та області. У подальшому ЗС РФ планували завдавати ракетних та артилерійських ударів по ним. Також він шукав і фіксував місця знаходження та пересування систем залпового вогню HIMARS.

У ході обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено мобільний телефон з листуванням і розмовами з представником спецслужби РФ. Їх зміст підтверджує збір та передачу зазначених даних.

Наразі корегувальника затримано. За клопотанням прокурора судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора