На Мюнхенській конференції «мирного плана» не буде. Мабуть, ще не придумали

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Спецпредставник Трампа заявив, що людина, яка представить план завершення війни між РФ та Україною – це президент США. Але цього не станеться наступного тижня.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог спростував інформацію, що 14-16 лютого на Мюнхенській безпековій конференції він має представити план завершення війни між Росією та Україною.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsmax.

“Раніше інше медіа заявило, що наступного тижня ми представимо “мирний план”. Ні, ми не будемо цього робити”, – сказав Келлог.

Він зазначив, що план має представити Трамп. А на конференції будуть лише дискусії з лідерами ЄС, результати яких потім передадуть президенту США.

“Людина, яка представить “мирний план”, – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня”, – сказав Келлог.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні. 14-16 лютого відбуватиметься Мюнхенська конференція з безпеки, де цей план озвучить Кіт Келлог.

Також стало відомо, що Келлог відвідає Україну 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона. // LB.ua

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