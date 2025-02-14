На Мюнхенську безпекову конференцію нікого з росіян не акредитували і не видавали візи

Сьогодні розпочалася Мюнхенська безпекова конференція, яка триватиме до 16 лютого. Очільник заходу Крістоф Хойсген розповів, що жодного представника з Росії не акредитували, тож до інформації про будь-які перемовини з російською стороною на полях цієї конференції слід ставитися з обережністю.

Про це повідомляє Bild.

“Без акредитації сюди не потрапити”, — пояснив Хойсген, додаючи, що уряд ФРН також не видав нікому з росіян відповідні візи.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що у Мюнхені може відбутися зустріч за участю представників України, Росії та США. Радник президента України Дмитро Литвин у відповідь на цю заяву наголосив, що Київ спершу повинен поговорити з представниками Вашингтона, ця позиція незмінна. // Дзеркало тижня