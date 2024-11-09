На Одещині одна людина загинула, 13 зазнали поранень після нічної атаки дронів рашистів

Унаслідок російської атаки по Одеській області в ніч проти 9 листопада там загинула одна людина, а ще 13 зазнали поранень.

Про це повідомили керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Там уточнили, що серед поранених — двоє дітей. Крім того, в регіоні пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, а також сталася пожежа на складі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що епіцентром нічного удару росіян по Україні стала Одеська область. Одеське видання «Думська» вказувало на сильну пожежу в житловому комплексі внаслідок влучання російських дронів.

Кіпер підтвердив удар по двох житлових комплексах — в одному з них, у селищі Авангард, сталася масштабна пожежа. Там загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки.

В Одесі удар припав на корпуси житлових багатоповерхівок, де вибило вікна. Також зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Там постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні, а мати загинула.