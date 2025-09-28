На Одещині рашистами зруйновано винний завод: знищено близько 100 тис. пляшок (фото)
Окупанти атакували Одещину дронами: зруйновано цех винного заводу, 50 працівників евакуйовано
У ніч на 28 вересня ворог здійснив чергову атаку на Одещину з використанням ударних безпілотних літальних апаратів. Постраждала цивільна інфраструктура. Як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер зруйновано зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олега Кіпера.
«Попри ефективну роботу ППО, внаслідок удару зруйнувано цех та склад готової продукції винного заводу. Робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Також пошкоджено дах та скління приватного будинку», – зазначив Кіпер.
Як повідомили в ОВА, згоріло близько 100 тис. пляшок, пошкоджено цех розливу та зберігання.
Наразі підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару. Правоохоронці документують цей черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення Одещини.Tweet