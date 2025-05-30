На Одещині внаслідок атаки російських безпілотників зруйноване відділення Нової Пошти

Площа пожежі склала 300 кв м.

На Одещині внаслідок нічної атаки безпілотників зруйноване відділення Нової Пошти, повідомляє ДСНС.

“В Одеській області внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення Нової Пошти. Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Національної гвардії України, ліквідували пожежу на площі 300 кв м”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 рятувальників, від Національної гвардії України – 1 одиниця техніки та 5 людей особового складу.