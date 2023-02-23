На Одещині затримано російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря

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Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у ході масштабних контрдиверсійних заходів в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії.

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Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти.

Возможно, это изображение телефон, экран и текст «12:38 привет. Co звьязью хреново из-за света, которого часто нету. ещё военные тут все выходные бегали, шманали всё. есть информация по пятничной ночной бомбёжки. попадания были по берегу в районе B побило дома пустых баз отдыха на первой линии моря никаких военных техники там небыло вообще в что-то попало, бухнуло хорошо, но стоит после попадании серьезных повреждений нет, служба безпеки но ничего ездит. как раньше украёни охраняют военные обеих сторон. 21:17»

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя.

Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань рф. У подальшому російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником фсб.Саме перед ним ворожий поплічник «звітував» про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ та підрозділи Національної поліції, Держприкордонслужби та Національної гвардії.

Служба безпеки України

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