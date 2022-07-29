На окупованій Луганщини загарбники не забирають з вулиць тіла загиблих: містам загрожують інфекції

Тимчасово окупованим населеним пунктам на Луганщини загрожує росповсюдження інфекцій. Все через те, що російські окупанти не забирають з вулиць тіла загиблих осіб.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на даний час найбільша загроза у Луганській області – це відсутність води.

“Людей рятують тільки свердловини, але вода з них є небезпечною. Орки не розбирають завали, не вивозять сміття, не прибирають тіла загиблих, а отже є загроза інфекцій” – повідомив Гайдай.

Очільник Луганщини наголосив, що вже є випадки отруєнь після вживання води з цих свердловин.

Він також додав, що до тимчасово окупованого Сєвєродонецька вже прибили лікарі з Росії. У медзакладах вони перебувають виключно у захисних костюмах. // Букви