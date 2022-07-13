На півдні Херсонської області злетів у повітря ще один склад російських окупантів

На півдні Херсонської області, недалеко від Криму, вибухнув ще один склад російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

У Херсонській області, поблизу Чаплинки чутно потужні вибухи.

«Можна вважати, що у них мінус 1 мінісклад селітри і гуманітарки. Дядичко Ленд Ліз поки тільки одягає концертний костюм і перезаряджає», — прокоментували в ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці. Поряд зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом, всі вони знищені.