На півдні ЗСУ на різних ділянках фронту просунулися від двох до кількох десятків кілометрів

За минулу добу українські військові на півдні знищили понад 70 окупантів, 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, а також просунулися по лінії південного фронту на різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.

“Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів. Незабаром ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців”, – повідомила Гуменюк.

“За минулу добу нами було знищено понад 70 окупантів, як намагаються стоптати нашу землю, також 9 танків, 2 гаубиці великокаліберної артилерії, якими до речі вони постійно гатили по Нікопольському району”, – сказала Гуменюк.

За словами речниці, не маючи успіхів на суходолі, війська рф намагаються “мститися” мешканцям тих районів, які для них недосяжні, тримаючи їх під психологічним тиском.

“Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас”, – зазначила вона.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження озброєння та техніки ворога, зазначили в ОК “Південь”.