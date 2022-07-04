На півдні ЗСУ знищили 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога

На південних рубежах захисту українські захисники знищили 30 загарбників, 2 ворожих склади боєприпасів і військову техніку росіян.

Про це повідомляє ОК «Південь»:

«Не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, ворог застосовує тактику авіаційних ударів.

З напрямку Ольгіного і Архангельського наніс 4 удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає.

Важкою артилерією обстріляно Велику Костромку, продовжується руйнування соціальної інфраструктури.

У відповідь парою наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами «повітря-повітря», випущеними з винищувача Су-35 противника».

Продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, ЗСУ нанесли ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.

Ракетно-артилерійськими підрозділами української армії під час виконання вогневих завдань знешкоджено 30 окупантів, танк Т-62, реактивну систему залпового вогню «Ураган», гаубицю «Мста-Б», 8 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.

В північно-західній частині Чорного моря наразі знаходиться 3 ворожих надводних та 2 підводних носії «Калібрів», у готовності до застосування понад 30 ракет. // УП