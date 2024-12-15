На покровському напрямку ЗСУ відкинули російських загарбників біля Піщаного

Відбувся великий зустрічний бій біля Піщаного — Силам Оборони України вдалося змусити ворога втекти. Про це повідомив інформаційний ресурс DeepState.

За постійними просуваннями ворога, на жаль, може здатися, що не видно зусиль, які робить піхота Сил Оборони щодня, зазначають у DeepState. Біля Піщаного рашисти розпочали висування штурмових груп для захоплення села. Так співпало, що на цей же час було заплановано стабілізаційні дії наших військ у напрямку села Шевченко.

Орієнтовні сили обох сторін були рівні. Відбувся зустрічний бій із застосуванням гранат, ручних гранатометів та стрілецької зброї. Сили Оборони дали бій, ворог відкотився до посадок біля Шевченка.

Але ворог просунувся в Кураховому, біля Дворічної та Лозової.

Вчора покровський напрямок знову був найгарячішим. Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні повідомив, що ЗСУ зупинили тут 41 атаку противника, ще сім боєзіткнень станом на 22.00 14 грудня все ще тривали.