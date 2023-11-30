На полігоні під Ростовом «мінуснулись» 10 окупантів: в ЗС РФ кажуть «випадково»

Втім, український журналіст натякнув, що росіян ліквідував невідомий безпілотник.

На військовому полігоні під Ростовом масового загинули російські окупанти.

Як повідомляють ростовські ЗМІ, на полігоні нібито сталася “неприємна випадковість”. За “версією” росіян, військовослужбовці окупаційної армії нібито розвели багаття у безпосередній близькості до боєприпасів. Внаслідок потрапляння іскор БК почав детонувати.

Внаслідок потужних вибухів самоліквідувалося 10 російських військових. Ще 15 отримали поранення та були ушпиталені.

Як зазначив український журналіст Денис Казанський, версія про “багаття біля БК” може бути лише прикриттям.

“Злі язики кажуть, що по полігону ударив невідомий безпілотник. Просто спочатку як завжди набрехали, що “все збили”, але через деякий час інформація про масову загибель військових таки просочилася у ЗМІ та вигадали історію зі снарядами та багаттям. Втім, так навіть смішніше”, – зазначив Казанський. // УНІАН