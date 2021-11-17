На позиціях ЗСУ у Донецькій області затримано п’яного бойовика НЗФ РФ, який заблукав

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури бойовику НЗФ РФ повідомлено про підозру в участі у терористичній організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2018 року 42-річний чоловік, перебуваючи на посаді стрільця та помічника гранатометника окремого взводу 2 МСБ 7 ОМСБр 2 АК НЗФ РФ, брав участь у збройному опорі військовослужбовцям ЗСУ на території Донецької та Луганської областей.

15 листопада 2021 року, після вжиття спиртних напоїв біля позицій окупантів, бойовик втратив орієнтири на місцевості та вийшов з особистими речами і спорядженим магазином від АК-74 на позиції українських військовослужбовців в районі смт. Луганське.

Під час огляду підозрюваного виявлено та вилучено військовий квиток так званої «ДНР», тимчасове посвідчення особи, мобільний телефон, розгрузка, а також споряджений магазин від АК-74.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Донецька обласна прокуратура