На Прикарпатті заочно засуджено до 15 років позбавлення волі найманця ПВК «Вагнер»
Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.
Прокурори в суді довели, що засуджений у 2014 році, підтримуючи збройну агресію рф проти України, перейшов на бік ворога, добровільно вступив на військову службу до незаконного воєнізованого формування так званого «1 взводу 2 роти 2 батальйону 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР», у складі якого неодноразово проходив бойову підготовку на полігонах м. Горлівка Донецької області. Також встановлено, що державний зрадник брав активну участь у діяльності терористичної організації «ДНР», а потім ПВК «Вагнер».
Оскільки обвинувачений перебуває на непідконтрольній території України строк відбування покарання буде рахуватись з моменту фактичного затримання.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими управління СБУ в Івано-Франківській області.
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