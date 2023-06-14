На Прикарпатті заочно засуджено до 15 років позбавлення волі найманця ПВК «Вагнер»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури в порядку спеціального судового провадження (за відсутності обвинуваченого) засуджено громадянина України за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.

Прокурори в суді довели, що засу джений у 2014 році, підтримуючи збройну агресію рф проти України, перейшов на бік ворога, добровільно вступив на військову службу до незаконного воєнізованого формування так званого «1 взводу 2 роти 2 батальйону 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР», у складі якого неодноразово проходив бойову підготовку на полігонах м. Горлівка Донецької області. Також встановлено, що державний зрадник брав активну участь у діяльності терористичної організації «ДНР», а потім ПВК «Вагнер».

Оскільки обвинувачений перебуває на непідконтрольній території України строк відбування покарання буде рахуватись з моменту фактичного затримання.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими управління СБУ в Івано-Франківській області.