На російських ЗМІ лежить «пряма відповідальність» за війну Росії проти України – звернення журналістів ЄС

Голови низки журналістських спілок Європейського союзу оприлюднили звернення до російських медіа, в якому закликали не підтримувати нову агресію Кремля проти України.

Текст звернення російською та англійською оприлюднила спілка журналістів Литви 22 березня.

«На вас – працівниках російських ЗМІ, лежить безпосередня й пряма відповідальність за розв’язану путінським режимом чергову війну. Ви довгі роки ігнорували важливий постулат журналістики – перевірку інформації. Ви транслювали брехню з Кремля і на додачу розганяли її градус», – заявили європейські медійники.

Вони вказали на дезінформацію в російських медіа під час агресії Росії проти Грузії в 2008 році та анексії Криму в 2014-му. Тепер, за їхнім формулюванням, російська аудиторія «чує про нацистів, які існують лише в маніакальній свідомості однієї кволої боягузливої людинки, яка зачинилася в глибокому бункері навіть від власних спільників».

На думку голів європейських медіа-спілок, попри ймовірні репресії з боку російської влади, у журналістів є можливість відмовитися транслювати пропаганду.

Вони також закликали російські медіа почати говорити про реальне становище в Росії та причини західних санкцій:

«Будь ласка, не витрачайте час на марні ток-шоу і розлогі сюжети а-ля «як би нам уникнути санкцій». Говоріть прямо – через що ці санкції були запроваджені. Не вистачає мужності – знову ж, відійдіть убік: візьміть лікарняні, підіть у відпустку, візьміть відпустку без утримання. За пару тинів люди, які залишилися без інформаційного дурману – наодинці з порожніми полицями – самі зроблять потрібні висновки».

Автори звернення застерігають від відповідальності за поширення кремлівської дезінформації, посилаючись на розслідування, яке вже ведеться кримінальним судом у Гаазі за позовом України.

«Полонені російські солдати вже дають свідчення, що були обдурені своїми командирами, а також російським телебаченням і радіо – і це стане достатньою підставою для відкриття кримінальних справ щодо тих, хто був помічений в ефірі та в друку з викладенням брехливих повідомлень від розпалювачів війни», – стверджують європейські журналісти.

Вони повідомили, що такий моніторинг починається з опівночі дня, наступного після оприлюднення цього звернення, та пообіцяли поширення імен тих, хто продовжить «заливати Росію потоками фейків».

«Маргарита Симоньян, наприклад, скоро буде оголошена в міжнародний розшук. Вона – перша, але геть не остання. Людство сповна відплатить тим, хто забув уроки Другої світової війни», – застерігають підписанти.

Вони вказують на приклад Ганса Фріче – нацистського пропагандиста, який керував радіо Третього рейху, за що був засуджений до ув’язнення і помер у тюрмі.

«Ваші начальники, віддаючи накази публікувати брехню, не роблять цього у письмовій формі. І коли настане час розплати – вони заявлять, аби пом’якшити власну долю, що ви все це робили з власної волі. Вас зрадять. Як зраджують російські генерали своїх солдат і офіцерів, кидаючи їх напіводягненими та напівголодними напризволяще», – йдеться у зверненні.

Текст підписали:

голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець

президентка Спілки журналістів Естонії Хелле Тійкмаа

голова Національної ради каналів суспільного доступу, Німеччина, доктор Вольфганг Рессманн

член правління Спілка журналістів Латвії Імантс Лієпіньш

голова правління Латвійської асоціації журналісті Ілля Козіньш

голова Спілки журналістів Литви Данюс Радзявічюс

голова Польської асоціації журналістів Кшиштоф Сковронський

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 27 лютого повідомила про рішення Євросоюзу заборонити трансляцію російських державних медіа RT (раніше Russia Today) та Sputnik на території ЄС.

Відеоплатформа YouTube 11 березня розширила міжнародне блокування російських державних медіаканалів після того, як спочатку заборонила їх лише в Європі після нового вторгнення Москви до України. // Радіо Свобода