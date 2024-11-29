На російській Ростовщині продовжує палати атакована дронами нафтобаза «Атлас» (відео)

Published

Російська Федерація заявила про масовану дронову атаку на Ростовську область. Сталося загоряння нафтобази «Атлас» біля міста Каменськ-Шахтинський.

Спочатку виконувач обов’язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар нічого не повідомив про загоряння нафтобази, лише через дві години після інциденту заявив, що в Каменському районі гасять «велику пожежу на промоб’єкті». До ліквідації пожежі залучено 109 людей і 38 одиниць техніки.

Як заявила вранці пресслужба Міноборони РФ, нібито засобами ППО знищено 47 безпілотних літальних апаратів: 29 безпілотників знищено над територією Ростовської області, вісім – над територією Краснодарського краю, по три – над територіями Білгородської, Брянської та Воронезької областей і один – над територією Криму.

Нагадаємо, безпілотники атакували Ростовську область. Внаслідок чого загорілася нафтобаза «Атлас». Наприкінці серпня цього року безпілотники вже атакували нафтобазу «Атлас».

Як повідомлялося, у Туапсе Краснодарського пролунала серія вибухів через атаку безпілотників. Російські пабліки зазначають, що згодом було видно дим над морем. Зазначалося, що нібито системи ППО збили понад 20 БпЛА.

До слова, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об’єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. // Главком

Like

Tags:

You may also like...