На «розмінованому» окупантами пляжі в Маріуполі підірвалися дві людини, серед яких дитина

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що окупаційна влада підтвердила загибель двох людей на пляжі у Маріупольському порту.

Про це інформує УНН.

“Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю, 3 червня, на пляжі „Песчаний“ двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих — хлопчик 8 років”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, цей пляж в Маріупольському порту був демонстративно розмінований окупантами. Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив що пляжі розміновано і відкрито до відвідування. Наслідок — дві смерті маріупольців.

“Ще дві смерті на руках Іващенко. Ще дві смерті на руках російських віськових. Ще дві жертви війни, вже навіть без обстрілів і бомбордувань”, — йдеться у повідомленні.

Незважаючи на трагедію, окупаціна адміністрація міста разом з пропагандистами продовжує закликати людей на пляжі.