На сході ЗСУ відбили три атаки ворога: знищили сім танків і близько 70 загарбників

В районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» 28 березня російські загарбники втратили до 70 осіб особового складу, 7 танків, 4 БМП та 2 безпілотники.

Про це у Фейсбуці повідомляє ОТУ «Схід», передає Укрінформ.

«Сьогодні, 28 березня, в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська 3 рази атакували позиції українських захисників, у результаті чого окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці, а саме: особового складу – до 70; танків – 7; БМП – 4; БПЛА – 2», — йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно становили: особового складу близько 17 тис. осіб, танків ‒ 586 од., бойових броньованих машин ‒ 1694 од., артилерійських систем – 302 од., РСЗВ — 95 од.

Також мова йде про знищення засобів ППО — 54 од., літаків – 123 од., гелікоптерів – 127 од., автомобільної техніки — 1150 од., кораблі /катери — 7 од., цистерн з ПММ — 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66.