У Болгарії, поряд із містом Карнобат, стався вибух на складі озброєнь компанії EMKO бізнесмена Еміліана Ґебрева, повідомляє Болгарське телеграфне агентство (БТА). Він постачав зброю в Україну з 2014 року, зазначає The Insider.

Місцеві жителі говорять про «кілька потужних вибухів», які пролунали вночі. Обласне управління МВС у Бургасі підтверджує цю інформацію та зазначає, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі об’єкт закрито, протягом 72 годин буде сформовано групу експертів та слідчих, які з’ясують причину пожежі. Про масштаб збитків поки не повідомляється.

Склад належить компанії EMKO бізнесмена Еміліана Ґебрева. Він розташовувався біля чотирьох колишніх сховищ боєприпасів болгарської армії. У серпні 2022 року сталася пожежа на іншому складі зброї Ґебрева. Тоді бізнесмен заявляв про навмисний підпал і те, що мова про «людську помилку» йти не може.

У 2014 році було підірвано склад Ґебрева в Чехії. Тоді The New York Times з’ясувала, що він відправляв в Україну боєприпаси в ящиках, які були позначені як ті, що вирушають до Таїланду.

Раніше The Insider докладно писав , як офіцери ГРУ з військової частини 29155 полюють на Еміліана Ґебрева, оскільки він був одним із ключових постачальників боєприпасів для України під час російського вторгнення у 2014 році. Після того, як підрив боєприпасів у Чехії не допоміг ГРУ запобігти постачанню зброї, співробітники розвідки спробували вбити Ґебрева нервово-паралітичною речовиною.

У 2015 році на Ґебрева було скоєно замах. Він (а також його син та один з топ-менеджерів його компанії) були госпіталізовані із симптомами тяжкого отруєння. Пізніше лабораторія університету Гельсінкі, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що відноситься до сім’ї «Новичка».