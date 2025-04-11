На сьогоднішній зустрічі «Рамштайн» Україна отримала рекордні зобов’язання нової допомоги на €21 млрд.

На нинішній зустрічі в форматі “Рамштайн” Україна отримала зобов’язання на 21 млрд євро. Про це на пресконференції після зустрічі оголосив британський міністр оборони Джон Гілі, який співголовував на засіданні.

Про це повідомляють BBC та The Guardian.

Це рекордне збільшення фінансування для України. Гілі додав, що найбільшим цьогорічним внеском є 4,5 млрд фунтів стерлінгів від Великої Британії.

“Сьогодні – один місяць від дня. Коли Росія відкинула мирну пропозицію президента Трампа. Путін сказав, він хоче миру, але відкинув повне припинення вогню. Путін сказав, що хоче миру, але продовжує затягувати переговори. Путін сказав6 що хоче миру, але його війська продовжують обстрілювати Україну, військові і цивільні цілі”, – сказав він.

Сьогодні відбулося 27-е засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч проходила в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Україну в онлайн-форматі представляв президент, а особисто – міністр оборони Рустем Умєров.

Головували на засіданні британський та німецький міністри оборони. Американський міністр Піт Гегсет долучався онлайн. Штати головували в форматі під час попередньої адміністрації, але після зміни влади ключову роль на себе взяли європейські партнери.

LB.ua