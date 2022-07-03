На Сумщині наклали арешт на майно вартістю понад ₴30 мільйонів, яке належить юридичним особам країни-агресора

У рамках кримінального провадження слідчі поліції Шостки, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, звернулись до суду із клопотанням, за результатом накладено арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям зареєстрованим у країні — агресорі.

Вагони з товарно-матеріальними цінностями заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів, і на момент початку війни знаходилися в прикордонній громаді. Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.

Пізніше з’ясувалося, що частина вантажу, який був у зазначених вагонах, було розкрадено. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 191 щодо не забезпечення належного зберігання під час транспортування територією України товарно-матеріальних цінностей.

У ході слідства поліцейські з’ясували, що вагони належать компаніям, які зареєстровані в країні — агресорі. Крім того, вони були визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

За клопотанням слідчого Шосткинського районного управління поліції на них був накладений арешт судом. Приблизна вартість цього майна складає понад 30 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області