На Сумщині російські війська під білим прапором розстрілюють селян – ОДА

За словами чиновника, це відбувається у с. Низи та на його околицях.

На Сумщині ворожа техніка їздить селами з білими прапорами та розстрілює мирних жителів.

Про це у Facebook повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

«Село Низи Сумського району. Ворожа техніка з білими прапорами їздить по селу та його околицями і розстрілює мирних людей. Будьте в дома, подалі від вікон. Не виходьте на вулицю», — заявив він. // УНІАН