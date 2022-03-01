На Сумщині російські війська під білим прапором розстрілюють селян – ОДА
За словами чиновника, це відбувається у с. Низи та на його околицях.
На Сумщині ворожа техніка їздить селами з білими прапорами та розстрілює мирних жителів.
Про це у Facebook повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.
«Село Низи Сумського району. Ворожа техніка з білими прапорами їздить по селу та його околицями і розстрілює мирних людей. Будьте в дома, подалі від вікон. Не виходьте на вулицю», — заявив він. // УНІАНTweet