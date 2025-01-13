На Сумщині російський дрон впав на територію об’єкта критичної інфраструктури – знеструмлені 185 населених пунктів

На Сумщині на територію об’єкта критичної інфраструктури впав російський безпілотник, 185 населених пунктів без світла у Конотопському та Сумському районах.

Про це повідомляє в Сумській ОВА в Телеграмі, передає Укрінформ.

“Сьогодні, 13 січня російський безпілотник впав на території об’єкта критичної інфраструктури Путивльської громади. Без енергопостачання залишилось 185 населених пунктів Конотопського та Сумського районів”- йдеться в повідомленні.

Попередньо, люди не постраждали.

Як повідомили в ОВА, наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначається, що об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення.

Як повідомляв Укрінформ, вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хмелівська, Середино-Будська громади.