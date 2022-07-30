На Сумщині вантажівка і комбайн наїхали на міни, одна людина загинула, четверо отримали поранення (фото)

Комбайн виїхав на поле збирати врожай і наїхав на міну.

У Сумській області за добу внаслідок підриву на мінах одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Facebook.

“Охтирський район, Великописарівська громада. Учора за день двічі підірвалися на мінах мирні жителі. Один чоловік загинув, ще четверо – поранені”, – йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, у першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Поранення отримали пасажирка і водій легкової автівки, яка їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку – комбайн виїхав на поле збирати врожай і наїхав на міну. У результаті вибуху двоє аграріїв травмовані, а техніка розбита.

Живицький додав, що якщо на певній ділянці є табличка “міни” – то їхати чи йти через таку територію заборонено. Також можуть бути небезпечними узбіччя доріг, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни.

Щодо роботи аграріїв, то голова ОВА нагадав, що перед комбайнерами поле мають обстежити вибухотехніки. // LB.ua