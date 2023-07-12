На Таврійському напрямку знищено три склади боєприпасів та 22 одиниці військової техніки окупантів

На Таврійському напрямку тривають бої, втрати ворога становлять понад дві роти вбитими та пораненими.

Про це повідомив у Телеграмі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Загалом за минулу добу ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань”, – написав Тарнавський.

Крім цього, українські військові знищили 22 одиниці військової техніки ворога. Зокрема, шість ББМ, дві гаубиці 2А65 “Мста-Б”, дві БМ-21 “Град”, гармату 2А36 “Гіацинт-Б”, БПЛА “Орлан-10”, БПЛА Supercam, зенітний ракетний комплекс “Бук”, переносну РЛС “Кредо-М”, РЕБ “Борисоглєбськ” і автомобільну техніку.

Також було знищено три склади боєприпасів окупантів. // LB.ua