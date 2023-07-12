На Таврійському напрямку знищено три склади боєприпасів та 22 одиниці військової техніки окупантів

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На Таврійському напрямку тривають бої, втрати ворога становлять понад дві роти вбитими та пораненими.

Про це повідомив у Телеграмі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

На Таврійському напрямку знищено три склади боєприпасів окупантів

Фото: Скрін з відео

“Загалом за минулу добу ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань”, – написав Тарнавський.

Крім цього, українські військові знищили 22 одиниці військової техніки ворога. Зокрема, шість ББМ, дві гаубиці 2А65 “Мста-Б”, дві БМ-21 “Град”, гармату 2А36 “Гіацинт-Б”, БПЛА “Орлан-10”, БПЛА Supercam, зенітний ракетний комплекс “Бук”, переносну РЛС “Кредо-М”, РЕБ “Борисоглєбськ” і автомобільну техніку.

Також було знищено три склади боєприпасів окупантів. // LB.ua

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