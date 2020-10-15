На Тернопільщині російського бойовика заочно засуджено до 15 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Тернопільської обласної прокуратури судом визнано винним жителя Луганщини в участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що у 2014 році засуджений з особистих ідеологічних переконань добровільно вступив до «15-го батальйону територіальної оборони народної міліції «ЛНР», де був заступником командира з тилового забезпечення.

Перебуваючи у складі збройного формування, він упродовж 2014 — 2017 років брав участь у злочинній діяльності терористичної організації «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області. Засуджений облаштовував пункти обігріву для учасників організації, забезпечував їх зброєю, боєприпасами, харчовими продуктами, іншим майном для здійснення збройного протистояння військовослужбовцям Збройних Сил України та правоохоронним органам.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури