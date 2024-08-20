На Тернопільщині під час російської атаки сталася пожежа на промисловому об’єкті

На місці пожежі працюють працівники ДСНС та поліції. Попередньо, – без постраждалих.

У ніч проти вівторка, 20 серпня, на Тернопільшині під час повітряної тривоги спалахнула пожежа на промисловому об’єкті.

Про це повідомила Тернопільська ОВА у Telegram.

“Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції”, – йдеться у повідомленні.

У Тернопільському районі проводять заміри якості повітря. Жителям області порадили при плануванні дня без потреби не виходити із дому, а також максимально обмежити перебування дітей на вулиці.

У ДСНС уточнили, що вночі ворог атакував один із промислових об’єктів на території області. Виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, 2 пожежні потяги.

Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація.

Попередньо, жертв та постраждалих немає. // LB.ua