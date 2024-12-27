На утримання військовополонених російських окупантів витрачено ₴294,2 млн.
З початку повномасштабного вторгнення створено чотири спеціальних табори.
З березня 2022 року по червень 2024 року в Україні створили чотири табори для тримання військовополонених і додатково організували їхнє розміщення, охорону та медичне забезпечення в установах виконання покарань.
Про це повідомляє Рахункова палата за результатами аудиту.
“На зазначені цілі безпосередньо спрямували 294,2 млн гривень. Значну підтримку для забезпечення належних умов тримання полонених надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста”, – йдеться в повідомленні.
Водночас аудит виявив, що Мін’юсту варто більш комплексно вирішувати питання перепрофілювання установ на табори, включно зі стратегією їх використання в післявоєнний час.
Рахункова палата надала рекомендації, що дозволять забезпечити окремий облік витрат на утримання військовополонених та прозорість використання цих коштів.
- На початку року повідомлялося, що в Україні вже є два табори для утримання російських військовополонених, і планується відкрити третій. У травні було відкрито новий табір утримання військовополонених “Центр-3” прийняв перших російських полонених.
- У жовтні 2024 року в Україні відкрили новий табір для російських військовополонених – “Центр-5”, у якому створено спеціальні умови для тримання військових із пораненнями.
- Військовополонені утримуються в Україні відповідно до вимог Женевської конвенції. Вони можуть надсилати та отримувати листи від рідних, для них також створені робочі місця.
- Натомість стан здоров’я українців, які повернулися з російського полону, досить поганий. Більшість з них потребує реабілітації, вони мають хронічні захворювання, які потребують медичної допомоги. Понад 90% полонених зазнали катувань.
- Росія також використовує військовополонених для провокації протестів в Україні.