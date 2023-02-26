На військовому аеродромі «Мачуліщі» біля Мінська сталося два вибухи, в результаті було пошкоджено російський транспортний літак

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі «Мачуліщі», розташованому за 12 км від столиці Білорусі Мінська, сталося два вибухи. Про це повідомляє громадська організація колишніх білоруських силовиків BYPOL.

За їхніми даними, внаслідок вибухів було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.

З посиланням на місцевих жителів BYPOL пише, що в районі аеродрому зібралася велика кількість військових. Також туди прибули екіпажі ДАІ, які перевіряють усі машини, що проїжджають. У публікації BYPOL пише, що уточнена інформація буде надана пізніше.

За час війни військові об’єкти, що належали Росії, неодноразово піддавалися атакам. Так, на початку грудня у Росії сталося кілька інцидентів на військових аеродромах.

Раніше Міноборони Великої Британії підтвердило, що РФ розмістила на авіабазі “Мачулищі” на південь від Мінська ракети “повітря-земля” “Кинжал”, які рашисти називають гіперзвуковими.

Про це говорить супутниковий знімок авіабази від 17 жовтня на якому видно контейнери від цих ракет поряд зі стоянкою, на якій ідентифіковано два МиГ-31.

Дальність від кордону України до авіабази “Мачулищі” складає близько 225 км.