На Вінниччині переселенці з Харківщини збирали інформацію для окупантів
20 березня оперативники Вінницького обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали пособників окупантів.
Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook
Пряма мова Борзова: «5 переселенців з Харківщини оселились в Гайсинському районі та постійно були на зв’язку із російськими військовими і передавали їм зібрану інформацію.
У затриманих вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші прилади для надсилання відомостей».