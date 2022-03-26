На Вінниччині попрощалися із 21-річною захисницею Вікторією Поліщук, яка загинула в бою проти російських окупантів

На Вінниччині 23 березня у селі Збараж попрощалися із 21-річною дівчиною-військовослужбовцем Вікторією Поліщук, яка героїчно загинула 20 березня у бою проти російських загарбників. Вікторія з 19 років служила народу Україні та в складі Збройних сил України.

Про це повідомляє Самгородоцька сільська рада.

Біля будинку загиблої Героїні зібрались сотні людей, щоб розділити біль втрати та востаннє віддати шану Вікторії, яка стала для всіх взірцем справжнього патріотизму, відваги, самопожертви та героїзму.

У церкві Успіння Пресвятої Богородиці у селі Збараж священики ПЦУ провели панахиду.

«Ще один чорний день чорної війни. Війна – перебірлива… Вона забирає кращих з кращих… Наша Самгородоччина зазнала гіркої втрати. Внаслідок ворожого обстрілу при виконані бойового завдання героїчно загинула наша землячка Вікторія Поліщук, уродженка села Збараж, випускниця Вівсяницького ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа – дитячий садок».

Ще з малих літ Віка мріяла про кар’єру військового та у 2019 році підписала контракт зі Збройними Силами України.

Нехай добрий, світлий спомин про захисницю назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто знав її, любив та шанував», — йдеться у повідомленні Самгородоцької сільської ради.

Вічна пам’ять Героїні!

Герої не вмирають!

Вінниця.info