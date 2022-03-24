На захоплену ЧАЕС прибула “свіжа” група окупантів-пропагандистів, – Енергоатом

«Планують зняти чергове фейкове «кіно» про роботу станції, аби переконати МАГАТЕ в “нормальності” ядерного тероризму».

На захоплену росіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула “свіжа” група окупантів-пропагандистів.

Про це повідомив Телеграм-канал “Енергоатому”.

“Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену роSSіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула “свіжа” група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове «кіно» про роботу станції”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в “нормальності” ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомило про пожежі у Чорнобильській зоні та підвищену концентрацію цезію.

В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що за останні два тижні у Чорнобильскій зоні було зафіксовано більше 30 пожеж, а в останній тиждень – 5 додаткових.

Станом на ранок 24 березня більшість пожеж у Чорнобильській зоні відчуження локалізовані. Рівень цезію не загрожує здоров’ю.

Чорнобильська АЕС та зона відчудження перебувають під контролем російських військових із перших днів вторгнення. Минулого тижня через пошкодження ліній електропередач було відсутнє енергопостачання до сховищ відпрацьованого палива, однак окупанти все ж дозволили українським ремонтним бригадам відновити ЛЕП. // LB.ua