На Закарпатті поліцейські затримали уродженця Росії, який фотографував територіальні стратегічні об’єкти

Співробітники поліції Закарпаття затримали 41-річного зловмисника, який фотографував мости та вокзали в Берегівському районі. Саме такі розвідувальні фото правоохоронці й виявили в його телефоні.

Поліцейські, спільно зі співробітниками СБУ встановили, що уродженець Росії винаймав житло в одному з населених пунктів району.

При собі він мав російські рублі, картки російського банку та револьвер.

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України. Правова кваліфікація події ст.113 (Диверсія) та ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, весь особовий склад поліції Закарпаття продовжує нести службу в цілодобовому режимі, щоб не допустити порушень публічного порядку в регіоні. Також нагадуємо про необхідність повідомляти на номер «102» про всіх підозрілих осіб та події.

Поліція Закарпатської області