На Запоріжжі через російські обстріли зруйнований промисловий об’єкт та знищені поля з врожаєм: наслідки злочинів фіксує поліція

Внаслідок збройної атаки по обласному центру правоохоронці задокументували пошкодження інфраструктури одного з місцевих акціонерних товариств. У Василівському районі ворожим вогнем знищено 70 гектарів врожаю з пшеницею. Постраждалих не зафіксовано.

Вчора до органів поліції надійшло три повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури в місті та області в результаті обстрілів військовими російської армії.

Другу добу поспіль злочинці атакують запорізький обласний центр. Вчора вночі окупанти випустили по місту декілька ракет, які влучили в один із об’єктів інфраструктури. Внаслідок вибуху пошкоджено територію приватного акціонерного товариства з техпідтримки гірничодобувної промисловості та підземної розробки. Ракети влучили у цеха та систему трубопроводу.

Окрім цього, до поліції надійшло повідомленням про те, що російські військові продовжують знищувати врожай на полях у Василівському районі. Поліцейські задокументували декілька фактів обстріляних полів на території Степногірської ОТГ. В результаті ліквідації наслідків пожежі спеціалісти зафіксували понад 70 гектарів вигорілого посіву озимої пшениці.

Також працівники поліції зафіксували декілька фактів обстріляних домівок та прилеглої території у населених пунктах Пологівського району. Ракети влучили у земельні ділянки поблизу житлових помешкань, внаслідок чого у ґрунті утворилися об’ємні воронки.

Від розірваних ракет осколками пошкоджені приватні будинки та господарчі будівлі, в них потрощені вікна та дахове покриття.

За фактами збройних злочинів співробітники поліції передали зібрані матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Національна поліція України